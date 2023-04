Samsung Galaxy A53, Z Flip 3 En Fold 3 Ontvangen One UI 5.1-update

Samsung rolt weer een nieuwe update uit naar drie smartphones van de fabrikant. Het gaat om de One UI 5.1-update voor de Galaxy A53, de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3. De update installeert ook de beveiligingspatch van april 2023.

Ben je in het bezit van één van de twee opvouwbare smartphones of de populaire mid-range Galaxy A53, dan staat er een nieuwe update klaar om te downloaden. De One UI 5.1-update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder de Image Clipper-functie waarmee je eenvoudig objecten uit foto’s kunt knippen door een object ingedrukt te houden. Ook krijgen de Samsung-apps een update, zijn er stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd en werkt de update de beveiligingspatch bij naar de nieuwste versie.

De One UI 5.1-update is ongeveer 1GB groot. Daarom is het verstandig om de update via een WiFi-verbinding te downloaden. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]