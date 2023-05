Huawei Nova Y91 Met 7000 mAh Accu Aangekondigd

Huawei heeft de Huawei Nova Y91 aangekondigd. De smartphone heeft een aantal opvallende features, waaronder een grote notch in het scherm en een 7000 mAh accu. Dankzij deze grote accu moet de smartphone meerdere dagen meegaan op één acculading.

De Nova Y91 is Huawei’s nieuwste mid-range smartphone. De smartphone verschijnt wereldwijd op de markt voor een nog onbekende adviesprijs. Terwijl de meeste smartphones beschikken over een accucapaciteit van 4000 tot 5000 mAh, heeft de Huawei Nova Y91 een accucapaciteit van maar liefst 7000 mAh. Hierdoor gaat de accu volgens de fabrikant twee tot drie dagen mee op één acculading. De accu kan met 22.5 W snelladen. Ondanks de grote accu is de behuizing slechts 8,9mm dik.

De smartphone beschikt verder over een 6,95-inch LCD-scherm met een resolutie van 2376 bij 1080 pixels en een 90Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 680-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens.

De Huawei Nova Y91 draait niet op Android, maar op Huawei’s eigen besturingssysteem HarmonyOS en de EMUI 13-schil. Ook 5G-ondersteuning ontbreekt. Dit heeft alles te maken met de sancties en het handelsverbod met Amerikaanse bedrijven. Door deze sancties mag Huawei geen Google-diensten zoals de Play Store, Gmail, Maps en YouTube op zijn smartphones installeren. Dit is de reden dat Huawei-smartphones in Europa lang niet meer zo populair zijn als voorheen. Huawei brengt dan ook steeds minder smartphones uit op de Europese markt.

via [androidplanet]