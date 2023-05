Samsung Galaxy A52s En Note 20-serie Ontvangen Mei-update

De Samsung Galaxy Note 20, de Note 20 Ultra en de Galaxy A52s ontvangen momenteel alle drie een nieuwe beveiligingsupdate. Deze update werkt de beveiligingspatch bij naar die van mei 2023. Hierdoor is de beveiliging van de smartphones weer helemaal up-to-date.

Nederlanders met een Samsung Galaxy Note 20 of Galaxy Note 20 Ultra kunnen vanaf nu de allernieuwste beveiligingspatch installeren, zo blijkt uit meldingen van gebruikers. De update is zo’n 210MB groot en breng verder geen nieuwe functies met zich mee. De beveiligingspatch van mei 2023 dicht weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem, waardoor de smartphone weer helemaal up-to-date is op het gebied van veiligheid.

Dezelfde update komt ook binnen op de populaire Samsung Galaxy A52s. Net als bij de Note 20-toestellen lijkt de update naast de beveiligingspatch van mei verder geen nieuwe functies te bevatten. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]