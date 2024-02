Nothing Phone (2a) Krijgt MediaTek Dimensity 7200 Pro-soc

Nothing heeft onlangs bekendgemaakt dat de fabrikant op 5 maart de Nothing Phone (2a) zal introduceren. Nothing heeft echter ook al een aantal details van de smartphone gedeeld, waaronder de aanwezige processor.

Nothing deelde een korte video met informatie over de chipset. Net wanneer de productmanager de naam van de chipset wil noemen stopt de video. Als reactie op de video schrijft CEO Carl Pei in een tweet: “Spoiler alert! Niet de Dimensity 7200“. De Dimensity 7200 is een chipset die in het geruchtencircuit verschillende keren voorbij kwam.

❗SPOILER ALERT❗Not the Dimensity 7200 https://t.co/XYJNuuYxeo — Carl Bhai (@getpeid) February 19, 2024

Kort na het delen van de video heeft Nothing bekendgemaakt dat het om de Dimensity 7200 Pro gaat. Dit is een processor die Nothing samen met MediaTek heeft ontwikkeld om de beste prestaties uit de Nothing Phone (2a) te halen. De processor heeft 5G-ondersteuning, maakt gebruik van acht processorkernen met een maximale kloksnelheid van 2,8Ghz en krijgt met behulp van RAM Booster-technologie toegang tot maximaal 20GB werkgeheugen.

Volgens Nothing is de Phone (2a) dankzij deze processor 18 procent krachtiger en 16 procent zuiniger dan de Nothing (1).

Nothing Phone (2a) specificaties

Na de officiële introductie op 5 maart zullen wij alle details met jullie delen, maar in het geruchtencircuit zijn veel specificaties en andere details al opgedoken. Zo beschikt de Nothing Phone (2a) vermoedelijk over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens. Ook heeft de smartphone ondersteuning voor 45W snelladen.

De Nothing Phone (2a) verschijnt waarschijnlijk op de markt voor slechts 349 euro (8GB + 128GB) of 399 euro (12GB + 256GB).

via [AW]