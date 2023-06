Deze Samsung-smartphones Krijgen Geen Android 14-update

De meeste smartphones hebben inmiddels een update naar Android 13 ontvangen en daarom kijken we inmiddels alweer uit naar de komst van Android 14. Niet alle smartphones van Samsung ontvangen deze update. In dit artikel delen wij om welke toestellen het gaat.

Smartphones ontvangen een beperkte periode software-ondersteuning. Hoe lang deze periode is verschilt per fabrikant en het type smartphone. Zo ontvangen vlaggenschip-smartphones doorgaans langer updates dan budget-smartphones. We verwachten dat Samsung eind 2023 of begin 2024 begint met de uitrol van Android 14, maar sommige smartphones zijn inmiddels zo oud dat ze deze update waarschijnlijk niet meer ontvangen. Het gaat om de onderstaande toestellen, die GalaxyClub voor ons op een rijtje heeft gezet:

– Galaxy S20 serie: S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE (3 upgrades gehad)

– Galaxy Z Fold 2, Z Flip (3 upgrades gehad)

– Galaxy Note 20 serie: Note 20, Note 20 Ultra (3 upgrades gehad)

– Galaxy S10 Lite (3 upgrades gehad)

– Galaxy Note 10 Lite (3 upgrades gehad)

– Galaxy A12, A51, A71 (respectievelijk 2, 3 en 3 upgrades gehad)

– Galaxy M22, M52 (2 upgrades gehad)

– Galaxy Tab S7 serie: Tab S7, Tab S7+ (3 upgrades gehad)

– Galaxy Tab S6 Lite (2020) (3 upgrades gehad)

– Galaxy Tab A8 (2021) (2 upgrades gehad)

– Galaxy Tab A7 Lite (2 upgrades gehad)

Hoogstwaarschijnlijk is Android 13 ook de laatste update voor de onderstaande toestellen:

– Galaxy A22

– Galaxy A32

via [galaxyclub]