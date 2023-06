Dit Is De Amazfit Pop 3S Smartwatch

Amazfit is van plan om een nieuwe smartwatch te lanceren. Het gaat om de Amazfit Pop 3S met een rechthoekig scherm. Officiële teasers tonen alvast een hoop gegevens van de smartwatch.

Volgens officiële teasers van de Amazfit Pop 3S krijgt de smartwatch een rechthoekig OLED-scherm dat 1,96-inch groot is en een resolutie heeft van 502×410 pixels. Met de Pop 3S kun je 100 soorten activiteiten bijhouden en je slaappatroon, hartslag en het zuurstofgehalte in je bloed meten. Ook heeft de smartwatch een ingebouwde luidsprekers en microfoon. De accu moet zo’n 12 dagen meegaan op één acculading.

De Amazfit Pop 3S zal snel in India op de markt verschijnen. Een adviesprijs en details over een internationale lancering hebben we nog niet.

