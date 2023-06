Samsung Galaxy S22-serie Ontvangt Beveiligingsupdate Van Juni

De Samsung Galaxy S22-serie is de eerste smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant die de beveiligingsupdate van juni 2023 ontvangt. De update is nu in Nederland en België te downloaden.

Heb jij een toestel uit de Galaxy S22-serie dan kun je vanaf nu de beveiligingsupdate van juni 2023 downloaden. De update met firmwareversie S90xBXXU5CWEA is 325MB groot en zorgt ervoor dat de “algehele stabiliteit van functies verbeterd” en de smartphone beter beveiligd is tegen kwaadwillenden.

De beveiligingspatch bestaat uit 50 fixes voor het Android OS. Daarnaast heeft Samsung zelf ook nog 11 fixes toegevoegd. Één van deze fixes is specifiek voor de beveiliging van de software van Exynos-processoren. Ook zijn er twee belangrijke verbetering voor het Knox-systeem toegevoegd.

Heb jij nog geen notificatie ontvangen op jouw Galaxy S22, S22+ of Galaxy S22 Ultra, dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘. De update rolt als eerste uit naar de unbranded-toestellen. Heb jij een branded toestel dan moet je nog even een aantal dagen wachten.

via [galaxyclub]