Nothing Phone 2 Doorstaat Duurzaamheidstest

Nothing heeft deze week de Nothing Phone (2) aangekondigd, die een stuk krachtiger en een stuk duurder is dan zijn voorganger. Uiteraard zijn wij benieuwd naar de bouwkwaliteit van de smartphone en daar hebben we nu meer duidelijkheid over gekregen dankzij de duurzaamheidstest van YouTuber JerryRigEverything.

JerryRigEverything test op zijn YouTube-kanaal de bouwkwaliteit van smartphones doormiddel van een krastest, een vuurtest en een buigtest. Hij heeft nu een video geüpload waar hij deze drie testen uitvoert op de nieuwe Nothing Phone (2).

In de video met de titel “I have Nothing 2 Say” laat hij de resultaten voor zichzelf spreken. De Nothing Phone (2) komt goed door de duurzaamheidstests. De Nothing Phone (2) is te bestellen voor een vanafprijs van 649 euro.

via [droidapp]