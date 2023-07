Harman Introduceert Drie Nieuwe Speakers

Harman Kardon bestaat 70 jaar en om dat te vieren heeft de fabrikant drie nieuwe speakers geïntroduceerd. De Harman Kardon Aura Studio 4, Harman Kardon Go + Play 3 en de Harman Kardon Luna zijn vanaf 15 september verkrijgbaar.

Via een persbericht laat Harman weten dat de Harman Kardon Aura Studio 4 uitmuntende audio combineert met een werkelijk uniek design dat de zintuigen inspireert. De Bluetooth-luidspreker is elegant ontworpen en bestaat gedeeltelijk uit gerecycleerde materialen. De Aura Studio 4 krijgt een adviesprijs mee van €329,99.

De Harman Kardon Go + Play 3 is een draagbare Bluetooth-speaker die zowel binnen als buiten uitstekende audio moet leveren. De Go+ Play 3 is verkrijgbaar in de kleuren grijs en zwart voor €349,99 en verschijnt net als de andere speakers op 15 september op de markt.

Als laatste heeft de fabrikant de Harman Kardon Luna aangekondigd. Dit is een wat voordeligere Bluetooth-speaker met een prijskaartje van €179,99. Ondanks de wat aantrekkelijkere adviesprijs spreekt Harman over een premium speaker met uitstekend geluid en een stijlvolle uitstraling. Ook de Luna-speaker is verkrijgbaar in de kleuren grijs en zwart.