Nothing Phone (2) en (2a) Ontvangen Update Met Verbeteringen

Nothing rolt een nieuwe update uit naar de Nothing Phone (2) en de Phone (2a). In beide gevallen brengt de update verschillende verbeteringen met zich mee. Daarnaast ontvangt de Phone (2) ook de nieuwste beveiligingspatch.

De Nothing Phone (2) ontvangt een update naar Nothing OS 2.5.3. Deze update installeert onder andere de beveiligingspatch van april 2024. Dankzij deze patch is de beveiliging van de smartphone weer helemaal up-to-date. Ook kun je voortaan gemakkelijk het Nothing Icon Pack gebruiken in de monochrome modus.

De Nothing Phone (2a) krijgt een andere update. Deze update bevat geen beveiligingspatch, maar brengt wel camera-verbeteringen, bugfixes en verbeteringen voor de bluetooth-verbinding met zich mee. Heb je nog geen notificatie over de nieuwe update ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

