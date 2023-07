“Eerste Renders Van OnePlus 12 Opgedoken”

De officiële introductie van de OnePlus 12 laat nog even op zich wachten, maar de eerste geruchten over de nieuwe vlaggenschip-smartphone zijn inmiddels al opgedoken. Zo krijgen we nu de eerste renders te zien die de smartphone van alle kanten tonen.

De renders zijn gedeeld door de bekende tech-lekker OnLeaks. Het valt gelijk op dat het design van de OnePlus 12 grotendeels overeenkomt met het design van de OnePlus 11. Het scherm neemt vrijwel de gehele voorkant in beslag en de achterkant heeft weer een korrelpatroon die voor een goede grip moet zorgen. In de linkerbovenhoek vinden we het ronde en glimmende camera-eiland.

In de camera-module zien we echter wel een verschil. In deze module vinden we namelijk een periscopische zoomlens, waarmee je ver kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. De OnePlus 11 kan slechts 2x optisch inzoomen, wat aan de lage kant is voor een vlaggenschip-smartphone. De telelens van de OnePlus 12 heeft volgens de geruchten een 64MP resolutie.

Specificaties OnePlus 12

De geruchten spreken verder over een 6,7-inch OLED-scherm met gebogen schermranden en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 3-processor en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 150W bekabeld laden en 50W draadloos laden. Naast de 64MP zoomlens beschikt de smartphone over een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens. De OnePlus 12 draait uit de doos op Android 14.

Hoogstwaarschijnlijk zal OnePlus de OnePlus 12 in december introduceren voor de Chinese markt. Begin 2024 komt de smartphone ook naar Europa.

via [androidplanet]