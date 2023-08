Renders Tonen Poco M6 Pro Van Alle Kanten

Op het geruchtencircuit zijn renders opgedoken waarop de onaangekondigde Poco M6 Pro van alle kanten te zien is. De bron van deze renders deelt ook gelijk de vermoedelijke specificaties. De officiële introductie zal snel plaatsvinden.

De renders en specificaties zijn gedeeld door de bron Pricebaba. De beelden van de Poco M6 Pro tonen de smartphone in de kleuren blauw en zwart. De behuizing heeft scherpe hoeken en het scherm heeft een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Onder het scherm vinden we een wat dikkere kin, wat vrij normaal is voor een budget-smartphone. Als laatste valt de grote oppervlakte aan de achterkant van de behuizing op. Hierin vinden we een dubbele rear-camera met een LED-flitser.

Specificaties Poco M6 Pro

Naar verwachting is de Poco M6 Pro een rebranded toestel van de Xiaomi Redmi 12 5G. De smartphone beschikt over een 6,8-inch Full-HD+ LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 4 Gen 2-processor en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP macrolens. Mogelijk heeft de Poco M6 Pro ook een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een infraroodpoort. De Poco M6 Pro zal naar verwachting volgende week officieel worden aangekondigd voor de Indiase markt. Het is nog niet duidelijk wanneer de smartphone naar de Europese markt komt.

via [droidapp]