“Gelekte Beelden Tonen Motorola Moto G54”

Op het internet zijn beelden opgedoken waarop de Motorola Moto G54 in meerdere kleuren te zien is. De Moto G54 is een mid-range smartphone met een 120Hz scherm en een 50MP hoofdcamera.

De beelden zijn gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde bron EvLeaks. Op de beelden zien we de voorkant en achterkant van de Motorola Moto G54 in de kleuren groen, zwart en blauw. De beelden maken onder andere duidelijk dat het scherm nog een redelijk dikke kin heeft en dat de smartphone aan de achterkant is uitgerust met een dubbele rear-camera.

Volgens de geruchten is het scherm 6,5-inch groot en gaat het om een 120Hz Full-HD LCD-paneel. Verder zou de Moto G54 beschikken over een 50MP hoofdlens, 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu en stereospeakers. Overige specificaties ontbreken nog. De smartphone draait uit de doos op Android 13.

Een introductiedatum hebben we nog niet, maar waarschijnlijk hoeven we niet lang meer te wachten.

