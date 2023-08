“Vermoedelijke Adviesprijzen Van Xiaomi 13T-serie Gelekt”

Op het internet zijn de vermeende europrijzen van de Xiaomi 13T en de Xiaomi 13T Pro opgedoken. Het ziet ernaar uit dat de smartphones ongeveer dezelfde adviesprijs meekrijgen als hun voorgangers.

De europrijzen zijn gedeeld door Dealabs Magazine. Het gaat hierbij om de prijzen voor de Franse markt, maar hoogstwaarschijnlijk zijn de Franse adviesprijzen gelijk aan die van de Nederlandse en Belgische adviesprijzen. Volgens de bron beschikt het basismodel van de Xiaomi 13T over 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte en krijgt dit toestel een adviesprijs mee van 649 euro. De smartphone verschijnt volgens de bron op de markt in de kleuren zwart en alpenblauw.

De Xiaomi 13T Pro is verkrijgbaar met maximaal 16GB werkgeheugen en 1TB opslagruimte. Hiervoor ben je volgens de bron 999 euro kwijt. Een europrijs voor de uitvoering met 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte hebben we niet. Wel noemt de bron het prijskaartje voor het Verenigd Koninkrijk. Namelijk 699 Britse pond. Dit is omgerekend zo’n 819 euro.

Het is nog onduidelijk vanaf wanneer de Xiaomi 13T en de 13T Pro in de Benelux in de winkels komen te liggen.

