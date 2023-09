Repareer je kapotte Samsung telefoon om geld te besparen

Wat doe jij normaliter bij een barst in het scherm van je Samsung toestel? Kies je voor het laten uitvoeren van een professionele Samsung reparatie, of ga je voor het vervangen van de telefoon? De eerste optie is veelal de goedkoopste; het bespaart je al snel tientallen tot honderden euro’s, afhankelijk van het toestel wat je gebruikt. Niet alleen bij een barst in het scherm, maar bijvoorbeeld ook bij een zwakke accu of bij een probleem met de oplaadconnector van de telefoon. Er zijn verschillende partijen die deze reparaties aanbieden, waardoor je het toestel niet per definitie hoeft op te sturen naar het reparatiecentrum van Samsung zelf. Het voordeel van het lokaal repareren van je kapotte Android toestel is het gegeven, dat je de telefoon hierbij vaak al binnen een half uur weer terug hebt. Dat laatste geldt onder meer wanneer je voor een telefoon reparatie Rotterdam kiest bij ThePhoneLab.

Garantie op een uitgevoerde reparatie aan je telefoon

Wanneer je een reparatie aan je Android telefoon uit laat voeren, is het verstandig om te kiezen voor een partij die garantie biedt op de onderdelen die bij deze reparatie gebruikt worden. Het biedt je de zekerheid dat de reparatie door een specialist wordt uitgevoerd, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van originele onderdelen. Zonder garantie heb je die zekerheid allerminst; het kan gaan om onderdelen van een alternatief merk. Je loopt het risico dat het euvel met het toestel al snel terugkeert. Niet alleen erg vervelend, maar ook zonde van je geld! Op de website van aanbieders van vakkundig uitgevoerde reparaties aan smartphones lees je meer over deze garantie.

Kies voor no cure, no pay bij het oplossen van een defect

Stuur je de kapotte Android telefoon op naar de producent hiervan, dan betaal je vaak kosten voor het stellen van een diagnose. Je hebt hierbij geen garantie dat het defect ook daadwerkelijk verholpen wordt. Het kan ertoe leiden dat je de telefoon enige tijd kwijt bent, kosten betaalt voor de diagnose en vervolgens niets bent opgeschoten; het toestel is na onderzoek nog steeds kapot. Sommige lokale reparateurs bieden hun dienstverlening op basis van no cure, no pay aan. Lukt het deze partij niet om het defect te herstellen? In dat geval betaal je niets voor de uitgevoerde arbeid. Daarbij rekenen lang niet alle bedrijven kosten voor de diagnose; ThePhoneLab voert zo’n diagnose bijvoorbeeld gratis uit.