Samsung Italië Deelt Details Van Galaxy A25

Samsung zal binnenkort de nieuwe mid-range Galaxy A25 introduceren en dankzij Samsung Italië zijn we nu al veel te weten gekomen over de specificaties en het design van de smartphone.

Nadat eerder al een aantal details van de Samsung Galaxy A25 opdoken in het geruchtencircuit, zijn we nu nog meer te weten gekomen doordat Samsung Italië vroegtijdig de smartphone online heeft gezet.

Dankzij Samsung Italië weten we dat de Galaxy A25 beschikt over een 6,5-inch Super AMOLED-scherm, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Ook is er ondersteuning voor 5G. Het is nog niet duidelijk over welke processor de Galaxy A25 beschikt, maar vermoedelijk gaat het om de Exynos 1280-chipset. De behuizing meet 161,0 x 76,5 x 8,3 millimeter.

Een officiële releasedatum hebben we nog niet. Ook weten we nog niet of de Samsung Galaxy A25 in Nederland op de markt verschijnt.

via [droidapp]