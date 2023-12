Wat zijn de basisprincipes van crypto staking en hoe past Ethereum staking hierin?

Staking is een begrip dat je misschien wel eens hebt gehoord als je de wereld van cryptocurrency verkent. Wat betekent het precies en waarom is het zo belangrijk voor zowel individuele investeerders als voor het grotere plaatje van het blockchainnetwerk? In dit artikel geven we je hier graag antwoord op.

Wat is Crypto Staking?

Crypto staking is het proces waarbij gebruikers hun cryptocurrencies vastzetten op een blockchain om netwerktransacties te valideren en nieuwe blokken te creëren. Dit is kenmerkend voor blockchains die het Proof of Stake (PoS) model gebruiken, in tegenstelling tot Proof of Work (PoW), waarbij mining centraal staat. Staking helpt niet alleen bij het beveiligen van het netwerk, maar beloont ook deelnemers met nieuwe munten of transactiekosten.

De technische werking van staking

Bij staking zet je jouw munten vast in een wallet om deel te nemen aan het consensus mechanisme van het netwerk. Je ‘slot’ van munten fungeert als een waarborg voor de transacties die je valideert. Als een validator oneerlijk handelt of fouten maakt, kan hij een deel van zijn inzet verliezen, wat bekend staat als ‘slashing’. Eerlijke validators worden daarentegen beloond met nieuwe munten of netwerkvergoedingen.

Ethereum Staking

Ethereum, oorspronkelijk gebruikmakend van PoW, is overgestapt naar een PoS-systeem met zijn Ethereum 2.0 update, ook bekend als ‘Serenity’. Dit maakt staking mogelijk voor ether-houders. De overschakeling naar PoS stelt Ethereum in staat om energiezuiniger te worden en de schaalbaarheid te vergroten. Ethereum staking betekent dat gebruikers hun tokens kunnen inzetten om deel te nemen aan het valideringsproces van de blockchain, en beloond worden voor hun bijdrage.

Om een full validator te worden op het Ethereum netwerk, is er vaak een vereiste van 32 ETH. Voor velen is dit een substantiële investering, maar er zijn bedrijven die ‘pooling’ aanbieden, waarbij gebruikers met kleinere hoeveelheden ether kunnen deelnemen aan staking. Staking pools zijn diensten waar je jouw ETH kunt samenbrengen met die van anderen om als een collectieve validator op te treden. Dit maakt staking toegankelijker en vermindert de technische barrières.

De risico’s

Staking in de crypto wereld, waaronder Ethereum, biedt financiële kansen maar gaat gepaard met risico’s. De marktvolatiliteit kan de waarde van de activa sterk beïnvloeden, waardoor potentiële beloningen tenietgedaan kunnen worden. Liquiditeitsrisico speelt ook een rol, omdat de middelen voor een bepaalde tijd onbereikbaar zijn, wat verkoop of ruil in reactie op marktveranderingen verhindert. Daarnaast kunnen gebruikers die als validators functioneren sancties ondervinden als hun node niet correct presteert. Het is daarom belangrijk om deze risico’s af te wegen voordat je ermee aan de slag gaat.