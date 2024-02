Xiaomi Smart Band 8 Pro, Watch 2 en Watch S3 Aangekondigd

Xiaomi heeft tijdens de MWC 2024 niet alleen zijn nieuwste smartphone aangekondigd, maar ook verschillende wearables. Het gaat om de Smart Band 8 Pro, de Watch 2 en de Watch S3.

Xiaomi Smart Band 8 Pro

De Smart Band 8 Pro is de nieuwste fitnesstracker van Xiaomi en beschikt over een 1,74-inch AMOLED-scherm, een 289 mAh accu en geïntegreerde GNSS positiebepaling. De accu gaat tot 14 dagen mee op een volle lading en dankzij GNSS kun je je positie bepalen zonder dat je hiervoor je smartphone nodig hebt.

De Xiaomi Smart Band 8 Pro heeft ondersteuning voor de spraakassistent Alexa en meer dan 150 sportmodi. Ook kunnen sensoren je gezondheid in de gaten houden en kun je gebruikmaken van 200 watchfaces en 10 hardloopcursussen. De Smart Band 8 Pro kost 69,99 euro.

Xiaomi Watch 2

De Xiaomi Watch 2 is een Wear OS-smartwatch en heeft daardoor dus toegang tot de Google Play Store. De smartwatch maakt gebruik van een Snapdragon W5+ Gen 1-processor en is uitgerust met een 1,43-inch rond AMOLED-scherm. De accu gaat bij normaal gebruik ongeveer 65 uur mee, wat netjes is voor een Wear OS-smartwatch.

Ook de Xiaomi Watch 2 heeft ingebouwde GNSS-ondersteuning. Daarnaast is er ondersteuning voor 160 sportmodi en kan de smartwatch je slaap nauwkeurig analyseren. De smartwatch kost 199,99 euro.

Xiaomi Watch S3

Als laatste heeft de fabrikant de Xiaomi Watch S3 aangekondigd. Deze smartwatch draait op Xiaomi’s eigen HyperOS-besturingssysteem en heeft daardoor een langere accuduur van 15 dagen. Net als de Watch 2 is de Watch S3 uitgerust met een 1,43-inch rond scherm.

De Xiaomi Watch S3 kost 149,99 euro en heeft ondersteuning voor 150 sportmodi en meer dan 180 watchfaces.