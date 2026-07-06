“Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Krijgt S Pen-ondersteuning”

Samsung zal later deze maand de Galaxy Z Fold 8 introduceren en volgens de geruchten krijgt de vouwbare smartphone ondersteuning voor de S Pen. Deze stylus zou echter alleen werken met de Ultra-versie van de Z Fold 8.

De Galaxy Z Fold 7 van vorig jaar is een stuk dunner dan zijn voorganger, maar dit komt met een nadeel. De schermlaag die nodig is om de stylus te laten werken ontbreekt om het toestel zo slank mogelijk te maken. Hierdoor kun je de smartphone dus niet gebruiken met de S Pen. Gelukkig komt deze laag volgens PhoneArena weer terug bij de Galaxy Z Fold 8 Ultra, maar hiervoor gaan consumenten wel meer betalen.

Het lijkt er op dat Samsung dit jaar met twee versies van de Galaxy Z Fold 8 komt. Een reguliere uitvoering en een model met een bredere beeldverhouding. De rechtstreekse opvolger van de Galaxy Z Fold 7 krijgt de naam Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra en alleen dit model krijgt ondersteuning voor de S Pen. Helaas wordt de smartphone volgens de geruchten wel duurder en ben je maar liefst 2199 euro kwijt. Voor de extra brede Galaxy Z Fold 8 betaal je 1999 euro.

Samsung heeft nog niet bevestigd wanneer de Galaxy Z Fold 8-serie op de markt verschijnt, maar waarschijnlijk zal de introductie op 22 juli plaatsvinden. We verwachten op dezelfde dag ook de introductie van de Galaxy Z Flip 8, de Galaxy Watch 9 en de Galaxy Watch Ultra 2.

via [androidplanet]