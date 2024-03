YouTube Op TV Krijgt Ander Ontwerp

YouTube heeft een ander ontwerp aangekondigd voor YouTube op TV. Het nieuwe ontwerp maakt het mogelijk om op de televisie reacties op YouTube-video’s te lezen zonder dat de video wordt onderbroken. Dit is een feature waar gebruikers al een lange tijd om vragen.

Het nieuwe YouTube-ontwerp maakt het mogelijk om op de televisie een YouTube-video te blijven kijken en tegelijkertijd de reacties te lezen. YouTube zegt het volgende over het kijken van YouTube op een televisie:

“Wanneer een kijker enthousiast is over de inhoud, multitaskt hij of zij graag: er wordt gewisseld tussen achterover leunen om te kijken en naar voren leunen om de ervaring nog beter te maken. Als gevolg hiervan willen kijkers een rijkere, afleidingsvrije tv-ervaring waar ze controle over hebben. Met dit in gedachten zocht ons team naar een manier om meer betrokkenheid toe te voegen aan de huiskamer en tegelijkertijd de juiste balans te vinden tussen interactiviteit en beleving.”