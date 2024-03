“Samsung Komt Dit Jaar Met Voordelige Samsung Galaxy Z Fold 6 FE”

Consumenten kunnen tegenwoordig uit steeds meer vouwbare smartphones kiezen, maar in bijna alle gevallen ben je voor zo’n smartphone heel veel geld kwijt. Volgens de laatste geruchten brengt Samsung dit jaar echter een voordeligere vouwbare smartphone op de markt, onder de naam Galaxy Z Fold 6 FE.

Samsung heeft al meerdere keren een zogeheten “Fan Edition” van zijn Galaxy S-serie uitgebracht. Deze Fan Editions, zoals de Samsung Galaxy S23 FE, lijken veel op de vlaggenschip-smartphone, maar beschikken over iets minder krachtige specificaties en de behuizing bestaat uit minder premium materialen. In ruil voor deze “downgrade” zijn de FE-modellen voordeliger geprijsd.

Volgens de Zuid-Koreaanse website Sisa Journal-e is Samsung dit jaar van plan om voor het eerst een FE-model van zijn Z Fold-serie uit te brengen. De Galaxy Z Fold 6 FE krijgt volgens de bron in Zuid-Korea een adviesprijs mee van 10,5 miljoen Zuid-Koreaanse won. Dit is omgerekend iets meer dan 720 euro. De adviesprijs zal vanwege importkosten en belastingen in andere landen wel hoger uitvallen, maar het prijsverschil tussen de reguliere Galazy Z Fold 6 en de Fold 6 FE lijkt zeer groot te zijn.

Om kosten te besparen maakt de Galaxy Z Fold 6 FE waarschijnlijk gebruik van een andere processor. Mogelijk gaat het om de nieuwe Snapdragon 8s Gen 3-chipset. Ook maakt de smartphone vermoedelijk gebruik van een voordeliger vouwbaar scherm en een kleinere accu. De officiële introductie zal volgens de laatste geruchten al in de tweede week van juli plaatsvinden.

