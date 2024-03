“Samsung Galaxy S25 Krijgt Groter Scherm Dan De Galaxy S24”

We zien steeds minder compacte smartphones op de markt verschijnen en als we de laatste geruchten mogen geloven zal ook de aankomende Samsung Galaxy S25 minder compact zijn dan zijn voorganger. Volgens de berichten krijgt de nieuwe vlaggenschip-smartphone namelijk een groter scherm dan de Galaxy S24, die op zijn beurt al een groter scherm kreeg dan de Galaxy S23.

Volgens de Koreaanse blogger yeux1122 krijgt de Samsung Galaxy S25 een 6,36-inch scherm. De huidige Galaxy S24 heeft een 6,2-inch scherm en de Galaxy S23 heeft een 6,1-inch scherm. De Galaxy S-serie wordt dus steeds minder compact. Het is onduidelijk of de Samsung Galaxy S25 Plus en S25 Ultra ook een groter scherm krijgen. De huidige Galaxy S24 Plus en S24 Ultra hebben een 6,7-inch en 6,8-inch scherm.

Ook smartphones in andere series krijgen steeds vaker een groter scherm. Zo krijgt de iPhone 16 Pro volgens de geruchten een 6,3-inch scherm en is het scherm van de nieuwe Asus Zenfone 11 Ultra maar liefst 6,78-inch groot. De Asus Zenfone-serie was een lange tijd één van de weinige smartphone-series bestaande uit compacte high-end smartphones. Wil je een kleiner scherm dan is de Sony Xperia 5 V momenteel nog een van de weinige opties. Dit toestel heeft een 6,1-inch scherm met een slankere beeldverhouding van 21:9.

