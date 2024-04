Eerste Beelden Van HMD Pulse en HMD Pulse Pro Opgedoken

HMD Global is een Finse fabrikant die verantwoordelijk is voor de productie van Nokia-smartphones. Eerder liet HMD Global al weten dat de fabrikant van plan is om ook smartphones onder de eigen merknaam op de markt te brengen en nu zijn beelden opgedoken waarop de HMD Pulse en de HMD Pulse Pro te zien zijn.

De HMD Pulse is volgens tech-lekker Onleaks de eerste smartphone die HMD Global op de markt zal brengen. De fabrikant brengt naast de reguliere Pulse ook een krachtigere Pulse Pro op de markt. Beide modellen zijn nu te zien op de onderstaande beelden.

De HMD Pulse verschijnt volgens de geruchten op de markt in de kleuren blauw, zwart en roze. De smartphone beschikt waarschijnlijk over een 6,56-inch IPS-LCD-scherm met een HD+ resolutie, een Unisoc T606-processor, 4GB of 8GB werkgeheugen, een 5000 mAh accu en een 13MP hoofdlens. De HMD Pulse draait uit de doos op Android 14.

De HMD Pulse Pro beschikt volgens de geruchten over een 6,56-inch 90Hz scherm met een HD+ resolutie, een Unisoc T606-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu, een 50MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens.

Naar verwachting zal HMD Global de smartphones in juli officieel introduceren. Naast de HMD Pulse en Pulse Pro gaan er ook geruchten rond over de komst van de HMD Pulse+ en een Legend-serie. Informatie over deze toestellen hebben we nog niet.

