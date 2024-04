OnePlus Pad Go Vanaf 23 April In Europa Verkrijgbaar

OnePlus zal op 23 april een nieuwe tablet in Europa op de markt brengen. De Chinese fabrikant introduceerde de OnePlus Pad Go eerder al voor de Indiase markt, maar binnenkort is de voordelige tablet dus ook in Nederland en België verkrijgbaar.

De OnePlus Pad Go beschikt over een 11,35-inch LCD-scherm met een resolutie van 2408 x 1720 pixels en een 90Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een MediaTek Helio G99-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 8.000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen. De OnePlus Pad Go heeft zowel aan de voorkant als aan de achterkant een 8MP camera en de tablet draait uit de doos op Android 13.

OnePlus heeft nog geen Europese adviesprijs bekendgemaakt, maar in India kost de tablet 23.999 roepie (ongeveer 270 euro). Naar verwachting valt de prijs in Europa wat hoger uit. Een adviesprijs van rond de 350 euro is aannemelijk.

via [AW]