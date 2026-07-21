Oppo Find X9 Ultra Ontvangt Grote Software-update

Oppo rolt een nieuwe update uit naar de Oppo Find X9 Ultra. De juli-update installeert een nieuwe beveiligingspatch, maar brengt ook nieuwe functies en andere verbeteringen met zich mee.

Mensen met een Oppo Find X9 Ultra kunnen nu de ColorOS 16.0.9.403-update downloaden. De update brengt onder andere meer instellingen voor de vingerafdruk-animaties met zich mee. Ook kun je na de installatie van de update een verbonden PC direct met één tik te vergrendelen vanaf je Oppo Find X9 Ultra. Verder moet de update de stabiliteit en prestaties van de camera verbeteren en wordt de beveiligingspatch bijgewerkt naar die van juli 2026.

De ColorOS 16.0.9.403-update is 1,34GB groot en rolt nu in fases uit in Europa. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Oppo Find X9 Ultra.

via [droidapp]