“OnePlus 12 Krijgt Nieuwe Kleuroptie”

OnePlus heeft begin dit jaar de OnePlus 12 in Europa in twee verschillende kleuren op de markt gebracht. Volgens code in Oxygen OS zou de Chinese fabrikant echter van plan zijn om de smartphone binnenkort in een derde kleur uit te brengen. Het zou gaan om de kleur Glacial White (wit).

In Europa is de OnePlus 12 verkrijgbaar in de kleuren Flowy Emerald (groen) en Silky Black (zwart). Exclusief in China kun je de smartphone ook kopen in de kleur Glacial White. In de code van Oxygen OS zijn nu echter aanwijzingen gevonden die doen vermoeden dat de kleur Glacial White straks niet meer exclusief voor de Chinese markt is. 1NormalUsername, spotte in de code van de recente Oxygen OS v14.0.0.608-update namelijk hints van een witte kleuroptie voor de OnePlus 12, waar voorheen alleen de groene en zwarte varianten werden genoemd.

De witte uitvoering van de OnePlus 12 was voorheen alleen te vinden in de Color OS-builds. Color OS is de software die draait op de Chinese variant van de OnePlus 12. Dat de kleur Glacial White nu ook is gespot in een Oxygen OS-build doet vermoeden dat de witte uitvoering straks wereldwijd verkrijgbaar is. Het is mogelijk dat het gaat om een speciale editie die een gelimiteerde oplage heeft. Het is nog onduidelijk wanneer we de witte versie in Nederland kunnen verwachten.

