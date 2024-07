Xiaomi Mix Flip Opgedoken In Geekbench

Xiaomi werkt aan een vouwbare smartphone met een clamshell design, zoals we dat kennen van de Samsung Galaxy Z Flip– en Motorola Razr-series. De smartphone, die de naam Xiaomi Mix Flip meekrijgt, is nu opgedoken in de database van Geekbench.

De Xiaomi Mix Flip is gespot onder modelnummer 2405CPX3DC. Uit de gegevens in de database kunnen we opmaken dat de smartphone beschikt over een Snapdragon 8 Gen 3-processor. Dit is een krachtige chipset voor high-end smartphones. De uitvoering in de database heeft 12GB werkgeheugen en draait op Android 14.

Volgens eerdere berichten beschikt de Xiaomi Mix Flip over een 4,740 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens. Xiaomi heeft zelf al aangegeven dat de fabrikant van plan is om de Xiaomi Mix Flip samen met de Mix Fold 4 op 19 juli te introduceren in thuisland China.

via [gsmarena]