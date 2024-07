OnePlus Watch 2R en Nord Buds 3 Pro Aangekondigd

OnePlus heeft deze week vier nieuwe producten geïntroduceerd. We maken kennis met de OnePlus Nord 4 en de OnePlus Pad 2, maar ook met de OnePlus Watch 2R smartwatch en de OnePlus Nord Buds 3 Pro oordopjes. Zowel de smartwatch als de draadloze oordopjes zijn per direct verkrijgbaar.

OnePlus Watch 2R

De OnePlus Watch 2R is een iets andere uitvoering van de OnePlus Watch 2, die in februari op de markt verscheen. De Watch 2R draait op Google Wear OS 4 en beschikt over een aluminium behuizing en is daardoor ongeveer een kwart lichter dan de reguliere Watch 2, die een roestvaststalen frame heeft. De behuizing is waterdicht (IP68-rating) en heeft twee fysieke knoppen aan de zijkant. Ook is de OnePlus Watch 2R nu uitgerust met Gorilla Glass die het display moet beschermen tegen krassen.

Het AMOLED-scherm van de OnePlus Watch 2R is 1,43-inch groot en heeft een resolutie van 466×466 pixels. Intern vinden we zowel een Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1-processor als een energiezuinige BES2700-processor. De smartwatch gebruikt de BES2700-processor om achtergrondprocessen uit te voeren. Daarnaast zorgt deze energiezuinige processor ervoor dat je de smartwatch in de Power Save Mode tot 12 dagen kunt gebruiken op één acculading. In de normale “Smart Mode” gaat de accu 100 uur mee.

De OnePlus Watch 2R is in de Benelux verkrijgbaar voor 279 euro.

OnePlus Nord Buds 3 Pro

Ben je opzoek naar draadloze oordopjes voor een niet al te hoge prijs? Dan is de nieuwe OnePlus Nord Buds 3 Pro mogelijk een optie. De Nord Buds 3 Pro kost 79 euro en is verkrijgbaar in de kleuren turquoise en zwart. De oordopjes wegen 4,9 gram, zijn gedeeltelijk waterdicht (IP55) en beschikken over een 12,4mm-driver en drie microfoons.

Je kunt de Nord Buds 3 Pro met twee apparaten tegelijkertijd verbinden en de oordopjes gaan tot maar liefst 12 uur mee op één acculading. Inclusief de oplaadcase kun je 44 uur naar muziek luisteren.