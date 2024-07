Smartphonemarkt Met 6,5% Gegroeid, Samsung Opnieuw Marktleider

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 6,5% meer smartphones over de toonbank gegaan dan in dezelfde periode vorig jaar. Samsung verkocht de meeste smartphones, gevolgd door Apple en Xiaomi. Uit een rapport blijkt dat Xiaomi’s marktaandeel aanzienlijk groter is geworden.

Volgens onderzoeksbureau IDC verkocht Samsung in het tweede kwartaal van 2024 zo’n 53,9 miljoen smartphones. Dat is goed voor een marktaandeel van 18,9 procent. Ondanks dat Samsung meer smartphones verkocht dan vorig jaar, daalde de marktaandeel van de fabrikant met 1,1 procent. Apple is met een marktaandeel van 15,8 procent goed voor de tweede plaats, gevolgd door Xiaomi met een marktaandeel van 14,8 procent.

Het valt op dat Apple en Xiaomi het afgelopen kwartaal bijna net zoveel smartphones hebben gekocht. Xiaomi verkocht 42,3 miljoen smartphones, wat maar liefst 27,4 procent meer is dan in het tweede kwartaal van 2023. Vivo en Oppo maken de top 5 compleet, met een marktaandeel van 9,1 procent en 9,0 procent.

