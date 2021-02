Xiaomi’s Transparante OLED-televisie Komt Naar Nederland

Xiaomi heeft bekendgemaakt dat het bedrijf in Nederland en België een transparante OLED-televisie op de markt brengt. Het scherm van de Mi TV Lux lijkt op een normale glazen paneel, totdat je de tv aan zet. De tv draait op een aangepaste versie van Android TV.

De opvallende Mi TV Lux OLED Transparent Edition heeft een 55-inch OLED-scherm en is slechts 5,7mm dik. Onderaan de Mi TV Lux zit een grote ovalen voet waarop het transparante scherm steunt. Het scherm heeft een Full HD-resolutie, een 120Hz verversingssnelheid en toont rijke 10-bit kleuren. De Mi TV Lux maakt gebruik van een slim algoritme die afhankelijk van de content die wordt weergegeven verschillende optimalisaties doorvoert voor betere beeldkwaliteit.

De Xiaomi Mi TV Lux is uitgerust met de MediaTek 9650-processor en draait op Android TV met de MIUI-schil. Xiaomi heeft laten weten dat de televisie in Nederland en België op de markt verschijnt. Een releasedatum en adviesprijs heeft Xiaomi nog niet bekendgemaakt, maar in China kost de televisie omgerekend ongeveer 6500 euro.

via [AW]