“OnePlus 13 En Oppo Find X8 Pro Krijgen 6000 mAh Accu”

De drie Chinese smartphonefabrikanten OnePlus, Oppo en Realme zijn van plan om hun volgende vlaggenschip-smartphones te voorzien van grotere accu’s. Alle drie de bedrijven zouden kiezen voor een 6000mAh accu, een formaat dat niet gebruikelijk is voor high-end smartphones.

Het is niet duidelijk of de fabrikanten met de 6000mAh accu simpelweg een langere accuduur willen aanbieden, of dat een grotere accu vereist is omdat de krachtigere hardware van de smartphones meer energie verbruikt. Het is dus lastig in te schatten wat voor impact de 6000mAh accu in de OnePlus 13 heeft ten opzichte van de 5400mAh accu in de OnePlus 12.

Niet alleen de OnePlus 13 krijgt een 6000mAh accu, ook de Find X8 en X8 Pro van Oppo krijgen een 6000mAh accu. Daarnaast zal Realme, een fabrikant die momenteel niet in Nederland actief is, de Realme GT6 Pro uitrusten met een 6000mAh accu. Naast dat we een iets langere accuduur kunnen verwachten, kan een groter accu ook impact hebben op het gewicht en de afmetingen van de smartphones. Veel mensen hebben een voorkeur voor lichte en dunne smartphones, dus een grotere accu brengt niet alleen voordelen met zich mee.

