Nokia XR20, Nokia X20 en Nokia X10 Ontvangen Android 14-update

Gebruikers hebben er lang op moeten wachten, maar HMD rolt eindelijk Android 14 uit naar de Nokia XR20, de Nokia X20 en de Nokia X10. De update brengt naast nieuwe functies ook een nieuwe beveiligingspatch met zich mee.

Android 14 is inmiddels alweer een jaar oud, maar de Nokia XR20, X20 en X10 draaiden tot voor kort nog steeds op Android 13. Verschillende gebruikers van deze Nokia-smartphones melden nu echter dat ze de Android 14-update hebben ontvangen. De update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, inclusief meer controle over de rechten van applicaties. Verder zorgt de beveiligingspatch van augustus 2024 ervoor dat je beter beschermd bent tegen kwaadwillenden en moeten bugfixes en stabiliteitsverbeteringen zorgen voor een betere gebruikerservaring.

Updates rollen in fasen uit. Hierdoor kan het zijn dat de update nog niet voor iedereen beschikbaar is. Als je de Android 14-update nog niet hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [HMDfans.nl]