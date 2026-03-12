Samsung Galaxy S26-serie Ontvangt Eerste Beveiligingsupdate

· 12 maart 2026

Samsung Galaxy S26 series

Samsung heeft de eerste update voor de smartphones in de Galaxy S26-serie uitgerold. De update installeert de beveiligingspatch van februari 2026.

De eerste update voor de Samsung Galaxy S26-serie is ongeveer 564MB groot. Dit is redelijk groot en daarom denken wij dat de update meer met zich meebrengt dan alleen de beveiligingspatch van februari. De patch van februari dicht weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem en de Android-schil, zodat jij beter beschermd bent tegen malafide activiteiten. Naast beveiligingsverbeteringen verwachten we dat de update ook stabiliteitsverbeteringen en bugfixes bevat. Details hierover kunnen we echter niet vinden in de changelog.

De februari-update rolt nu uit naar de Samsung Galaxy S26-serie, maar het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]

