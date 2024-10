“Deze Motorola-smartphones Ontvangen Android 15-update”

Op het internet is een lijst verschenen van alle Motorola-smartphones die vermoedelijk een Android 15-update ontvangen. In totaal gaat het om 22 toestellen, maar wanneer Motorola de updates uitrolt is nog onduidelijk.

Aangezien Google de Android 15-update nog niet eens naar de Pixel-serie heeft uitgerold, kunnen we concluderen dat het nog wel even zal duren voordat de update op Motorola-smartphones binnenkomt. Wel kunnen we nu al melden welke smartphones uiteindelijk worden bijgewerkt naar Android 15. Althans, als we afgaan op de lijst van de website Ytechb. De bron heeft de lijst samengesteld op basis van supportpagina’s van de fabrikant.

De onderstaande lijst bestaat uit in totaal 22 apparaten. Het gaat voornamelijk om de wat duurdere RAZR- en Edge-smartphones, maar we zien ook een aantal smartphones uit de Moto G-serie.

– Motorola Razr 40

– Motorola Razr 40 Ultra

– Motorola Razr 50

– Motorola Razr 50 Ultra

– Motorola Edge+ 2023

– Motorola Edge 2024

– Motorola Edge 40 Pro

– Motorola Edge 50

– Motorola Edge 50 Fusion

– Motorola Edge 50 Neo

– Motorola Edge 50 Pro

– Motorola Edge 50 Ultra

– Moto G Power 5G (2024)

– Moto G 5G (2024)

– Moto G Stylus 5G (2024)

– Moto G34 5G

– Moto G35

– Moto G45

– Moto G55

– Moto G75

– Moto G85

– ThinkPhone van Motorola

