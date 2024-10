Sony Xperia 1 VI Ontvangt Update Met WiFi 7 Ondersteuning

Nadat Sony eerder dit jaar de high-end Xperia 1 VI introduceerde, beloofde de Japanse fabrikant dat de smartphone ondersteuning krijgt voor WiFi 7. Sony heeft nu een update uitgerold die de ondersteuning voor deze snellere en stabielere WiFi-verbinding met zich meebrengt.

Via een aankondiging op Instagram heeft Sony laten weten dat de Sony Xperia 1 VI nu ondersteuning heeft voor WiFi 7. De update voor WiFi 7 rolt in fasen uit, waardoor het wel een aantal dagen kan duren voordat de ondersteuning wereldwijd beschikbaar is.

WiFi 7 gebruikt nieuwe technieken die zorgen voor een stabieler en tot 4,8x snellere verbinding ten opzichte van WiFi 6. Ook zorgt een lagere “latency” voor een betere online gaming-ervaring, verbruikt WiFi 7 minder energie en is WiFi 7 stabieler op drukke netwerken. Kortom, de WiFi-connectie van jouw Sony Xperia 1 VI is voortaan een stuk betrouwbaarder.

via [PhoneArena]