Deze OnePlus-smartphones Worden Bijgewerkt Naar Android 15

Oneplus heeft bekendgemaakt welke smartphones van het bedrijf een Android 15-update ontvangen. De eerste bèta van de Android 15-update zal op 30 oktober worden uitgerold.

Google heeft Android 15 onlangs uitgerold naar de Pixel-smartphones en sindsdien werken andere fabrikanten hard aan een Android 15-update voor hun toestellen. De update voor OnePlus-apparaten komt samen met de OxygenOS 15-schil, die een hoop verbeteringen en nieuwe functies met zich meebrengt. OnePlus rolt de eerste bèta uit op 30 oktober en op de onderstaande afbeelding zien we welke smartphones en tablets vanaf welke datum Android 15 kunnen testen. Let op, het gaat om de bèta-verie. De stabiele publieke versie verschijnt pas later.

De Android 15-update met de OxygenOS 15-schil brengt onder andere Diefstalbeveiliging met zich mee. Deze functie kan jouw apparaat automatisch vergrendelen in het geval van diefstal. Ook kun je met de “private space”-functie bepaalde applicaties afschermen, zoals bijvoorbeeld dating-apps of bankieren-apps. Verder heeft de interface een make over gekregen met frisse kleuren en brengt de update verschillende AI-functies met zich mee, zoals AI Eraser. Ook de Circle to Search-functie is aanwezig.

De Android 15-update rolt uit naar de volgende OnePlus-apparaten:

– OnePlus 12

– OnePlus 12R

– OnePlus Open

– OnePlus 11

– OnePlus Pad

– OnePlus Pad 2

– OnePlus 10 Pro

– OnePlus 10T

– OnePlus Nord 4

– OnePlus Nord CE 4

– OnePlus Nord CE 4 Lite

– OnePlus Nord 3

– OnePlus Nord CE 3 Lite

via [androidplanet]