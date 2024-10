Nieuwe WhatsApp-functie Laat Gebruikers Kanalen Volgen Via QR-code

WhatsApp test momenteel een nieuwe functie die het mogelijk maakt om een kanaal te bekijken door een QR-code te scannen. Een QR-code maakt het voor kanaal-beheerders makkelijker om een kanaal te delen.

De QR-functie is momenteel nog niet beschikbaar, maar de bron WABetaInfo heeft de functie gespot in een bètaversie van WhatsApp voor Android. Het gaat om bètaversie 2.24.22.20. Beheerders van kanalen kunnen zelf QR-codes genereren voor gebruikers, zodat ze op een snelle manier het kanaal kunnen bekijken en volgen. De functie lijkt veel op een al bestaande functie, waarmee je een WhatsApp-profiel via een QR-code kunt delen.

Het is nog onduidelijk wanneer WhatsApp de functie zal uitrollen naar de publieke versie van WhatsApp.

via [tweakers]