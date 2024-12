Samsung Galaxy S21-serie, Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 Ontvangen November-update

Opnieuw rolt Samsung de beveiligingsupdate van november uit naar een aantal smartphones van het bedrijf. Dit keer kunnen gebruikers van de Galaxy S21-serie, de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 de november-update downloaden.

Eerder deze week schreven wij dat de beveiligingspatch van november 2024 beschikbaar is voor een drietal Galaxy A-smartphones, maar nu rolt dezelfde update ook uit naar de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra. De update rolde eerder ook al uit naar de Fan Edition van de Galaxy S21. De update is ongeveer 500 MB groot en dicht 51 kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem en de One UI-schil.

Dezelfde update, met firmwareversie F711BXXSBIXK5 en F926BXXSAIXK6, staat ook klaar voor de Samsung Galaxy Z Fold 3 en de Z Flip 3. Verschillende gebruikers melden dat ze de update al hebben ontvangen, maar het kan een aantal dagen duren voordat de update bij iedereen is aangekomen. Als jij nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Software-update” -> “Downloaden en installeren“.

via [galaxyclub]