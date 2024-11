Eerste Specificaties Van Samsung Galaxy A36 Uitgelekt

We verwachten dat Samsung de Galaxy A36 in maart van 2025 officieel zal introduceren en de eerste specificaties van de smartphone zijn inmiddels al opgedoken in het geruchtencircuit. Het gaat specifiek over de camera’s van de Galaxy A36.

Samsung zal begin januari de Galaxy S25-serie introduceren, maar niet veel later zal de Zuid-Koreaanse fabrikant ook de Galaxy A-serie uitbreiden met onder andere de Galaxy A36 en de Galaxy A56. Details over beide smartphones lekken inmiddels geleidelijk uit. Zo krijgen we nu meer te weten over de camera-specs van de Galaxy A36.

Volgens de geruchten krijgt de Samsung Galaxy A36 een 50MP hoofdcamera. Dit is geen grote verrassing, want de huidige Galaxy A35 heeft ook een 50MP hoofdlens. Aan de voorkant zien we echter wel een duidelijk verschil. Samsung vervangt de 13MP selfie-camera, die al vele generaties in de Galaxy A3x te vinden is, met een vernieuwde 12MP selfie-camera. Deze nieuwe sensor moet zorgen voor duidelijk betere foto’s. Informatie over de ultragroothoeklens en de macrolens aan de achterzijde ontbreken helaas nog.

Onlangs dook de Galaxy A36 ook al op in de database van Geekbench en kregen we onofficiële renders te zien. Volgens deze informatie krijgt de smartphone een Snapdragon 6 Gen 3- of 7s Gen 2-chipset met minimaal 6GB werkgeheugen. Ook krijgt de camera-module aan de achterzijde een ander ontwerp.

Samsung zal de Galaxy A36 samen met de Galaxy A56 in het voorjaar introduceren. Naar verwachting verschijnt de smartphone in maart op de markt voor een adviesprijs van tussen de 350 en 400 euro.

via [galaxyclub]