Eerste Specificaties Van Samsung Galaxy A56 Uitgelekt

De lancering van de Samsung Galaxy A56 laat nog even op zich wachten, maar de eerste specificaties zijn inmiddels al uitgelekt. Specifiek gaat het om de camera-specificaties van de smartphone.

Als we de geruchten mogen geloven krijgt de Galaxy A56 een camera-upgrade ten opzichte van de Galaxy A55. Voor de hoofdcamera krijgt de smartphone opnieuw een 50MP lens. Naast deze hoofdlens vinden we een 12MP groothoeklens en een 5MP macrolens. Dit lijkt niet op een upgrade, maar waar we wel een groot verschil te zien krijgen is de selfie-camera.

Samsung zou de 32MP selfie-camera, die de fabrikant al sinds de Galaxy A51 gebruikt, namelijk vervangen met een betere 12MP sensor. Of het gaat om dezelfde sensor als in de Galaxy S-serie is nog onduidelijk, maar we kunnen er van uit gaan dat de nieuwe sensor een stuk betere selfies maakt. Als de geruchten kloppen is het voor het eerst sinds 2020 dat Samsung de Galaxy A5x-serie een andere selfie-camera geeft.

Naar verwachting zal Samsung de Galaxy A56 pas in het voorjaar van 2025 lanceren. Voor die tijd zal Samsung eerst nog de Galaxy S25-serie introduceren. De Samsung Galaxy A56 verschijnt waarschijnlijk op de markt voor een adviesprijs tussen de 450 en 500 euro.

via [galaxyclub]