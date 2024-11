Krachtige Redmagic 10 Pro (+) Aangekondigd

Redmagic heeft zijn nieuwste gaming-smartphones aangekondigd. De Redmagic 10 Pro en 10 Pro+ beschikken over een scherm zonder uitsparing voor de selfie-camera en dunne schermranden, een enorme 7050mAh accu en de nieuwste Snapdragon-processor.

De Redmagic 10 Pro (+) is eerst aangekondigd voor de Chinese markt, maar op 3 december zal de fabrikant details delen over een internationale release. De nieuwe vlaggenschip-smartphone beschikt over een 6,85-inch scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een FHD+ resolutie en een piekhelderheid van 2000 nits. Het scherm heeft geen uitsparing of notch, omdat de smartphone beschikt over een 16MP under-display selfie-camera. Het scherm heeft zeer dunne randen, wat resulteert in een 95,3% screen-to-body ratio.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB tot 24GB werkgeheugen, 256GB tot 1TB opslagruimte en een driedubbele camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Om extra lang te kunnen gamen heeft Redmagic de smartphone uitgerust met een 7050 mAh accu en een ingebouwde fan, die op maximaal 23.000 toeren per minuut draait.

In China krijgt de Redmagic 10 Pro een vanafprijs mee van omgerekend iets meer dan 650 euro. De Europese prijs zal vanwege de importkosten en belastingen echter een stuk hoger uitvallen.