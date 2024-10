Gelekte Renders Tonen Samsung Galaxy A36 Met Moderner Ontwerp

Op het internet zijn verschillende renders van de Samsung Galaxy A36 opgedoken. Volgens de renders krijgt de nieuwe budget-smartphone een ander design met een luxere uitstraling.

De smartphones in de Samsung Galaxy A-serie zijn wereldwijd erg populair en daarom kijken veel mensen uit naar de opvolger van de Galaxy A35. De website Giznext heeft nu een aantal beelden van de Galaxy A36 gedeeld, die afkomstig zijn van de bekende tech-lekker OnLeaks. De Galaxy A36 lijkt voor een groot deel op zijn voorganger, maar achterop vinden we een andere camera-module. In plaats van drie losse lenzen die uit de behuizing steken, heeft de Galaxy A36 nu een compacte camera-module waarin de drie lenzen zitten verwerkt.

Ook zou de smartphone nu 7,4 millimeter dun zijn, in plaats van 8,2 millimeter. De Galaxy A36 is 162,6 millimeter lang en 77,9 millimeter breed. Verder zien we vrij dunne schermranden en vlakke zijkanten. De power-knop en volumeknoppen zitten aan de rechterzijde.

Veel details over de specificaties ontbreken nog en ook weten we nog niet wanneer Samsung de Galaxy A36 zal introduceren. De Galaxy Galaxy A35, A34 en A33 verschenen echter allemaal in maart op de markt. Daarom verwachten we dat we ook dit keer nog tot maart moeten wachten voordat Samsung de Galaxy A36 zal introduceren.

De Galaxy A35 kreeg een adviesprijs mee van 379 euro, maar in inmiddels al voor minder dan 250 euro verkrijgbaar.

via [androidplanet]