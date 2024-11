Samsung Galaxy Watch 7 Ontvangt Eerste Beveiligingsupdate

De Samsung Galaxy Watch 7 ontvangt voor het eerst een update die de beveiliging op de smartwatch bijwerkt. Na de installatie van de update beschikt de Galaxy Watch 7 over de nieuwste beveiligingspatch.

Samsung bracht de Galaxy Watch 7 in juli op de markt, maar de smartwatch ontvangt pas nu zijn eerste grote update. Tot nu toe draaide de Galaxy Watch 7 nog op een beveiligingspatch van voor de lancering van de smartwatch, maar na de update is de beveiligingspatch van november 2024 geïnstalleerd. Hierdoor is de beveiliging op de smartwatch weer helemaal up-to-date.

Naast beveiligingsverbeteringen kan de update met firmwareversie XXU1AXK6 ook de “stabiliteit en betrouwbaarheid” verbeteren. De update rolt als eerste uit naar de Bluetooth-modellen (SM-L300, SM-L310). De 4G-modellen in de Watch 7-serie (SM-L305F, SM-L315F) en de Galaxy Watch Ultra (SM-L705F) volgen later. De update is ongeveer 245 MB groot en je kunt via de Wearable-app controleren of de update voor jou beschikbaar is.

via [galaxyclub]