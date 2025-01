“Dunne Samsung Galaxy S25 Edge Krijgt Veel Kleinere Accu”

Samsung heeft eerder deze maand de Galaxy S25-serie aangekondigd en heeft ook de komst van de extra dunne Galaxy S25 Edge geteaset. Wanneer deze smartphone op de markt verschijnt is nog onduidelijk, maar in het geruchtencircuit duiken al wel steeds meer details op.

De Galaxy S25 Edge is ongeveer 6mm dun. Dit is aanzienlijk dunner dan de reguliere Galaxy S25 (7.2mm) of de Galaxy S25 Ultra (8.2mm). Veel mensen zien een dunne smartphone wel zitten, maar het nadeel van zo’n dunne smartphone is de beperkte ruimte voor de accu. Zo krijgt de Galaxy S25 Edge volgens een insider een accu met een capaciteit van slechts 3900 mAh.

Een 3900 mAh accucapaciteit is aanzienlijk minder dan de 4900 mAh accu in de Galaxy S25 Plus, die qua afmetingen ongeveer net zo groot is als de Galaxy S25 Edge. De meeste Android-smartphones beschikken tegenwoordig over een 5000 mAh accu, dus het verschil in accuduur ten opzichte van andere smartphones kan behoorlijk groot zijn. Daarnaast kan de Galaxy S25 Edge net als de reguliere Galaxy S25 met 25W opladen.

Samsung heeft zelf nog geen specificaties gedeeld over de Samsung Galaxy S25 Edge, maar dankzij beelden weten we wel dat de smartphone aan de achterzijde beschikt over twee lenzen, in plaats van drie. Om welke camera’s het gaat is nog onduidelijk.

De officiële introductie van de Samsung Galaxy S25 Edge zal waarschijnlijk ergens rond april plaatsvinden. De smartphone verschijnt onder andere in Zuid-Korea en de Verenigde Staten op de markt, maar het is nog onduidelijk of de Galaxy S25 Edge ook naar Nederland komt.

