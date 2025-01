Samsung Galaxy A54, A53 en Z-serie Ontvangen Januari-update

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar meerdere smartphones van de fabrikant. Gebruikers van de Galaxy A54, de Galaxy A53 en vier Galaxy S-smartphones kunnen nu de januari-update downloaden.

Verschillende Samsung-gebruikers melden dat ze een nieuwe beveiligingsupdate hebben ontvangen. De update installeert de beveiligingspatch van januari 2025, die enkele tientallen kwetsbaarheden in Android en de One UI-schil dicht. Na de installatie is de smartphone en jouw data weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden.

De januari-update rolt nu uit naar de Samsung Galaxy A54, de Galaxy A53 en de Galaxy Z Flip 4, Flip 5, Fold 4 en Fold 5. De update rolt in fasen uit en je ontvangt een melding zodra je de update kunt downloaden. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op jouw smartphone. Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

