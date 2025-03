Honor Belooft Voortaan 7 Jaar Lang OS-updates

Honor heeft bekendgemaakt dat het bedrijf de Magic7 Pro en toekomstige smartphones maar liefst zeven jaar lang van OS-updates en beveiligingsupdates zal voorzien. Het gaat in eerste instantie specifiek om smartphones in de Magic-serie die in Europa op de markt verschijnen.

Honor laat weten dat het bedrijf onder andere zijn vouwbare smartphones langer zal ondersteunen. Tot nu toe beloofde Honor voor zijn duurdere smartphones 4 OS-updates en 5 jaar lang beveiligingsupdates, maar gebruikers van de Honor Magic7 Pro krijgen maar liefst 7 OS-updates en 7 jaar lang beveiligingsupdates.

We zien dat steeds meer fabrikanten langer updates uitrolt. Zo krijgen smartphones van Samsung en Google ook al 7 jaar lang updates en kunnen gebruikers van de Nederlandse fabrikant Fairphone ook erg lang op updates rekenen.

