Xiaomi 15 (Ultra) Ontvangt Grote Update

Xiaomi rolt een nieuwe update uit naar de high-end Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Ultra. Het gaat om een grote update die naast een nieuwe beveiligingspatch ook andere verbeteringen met zich meebrengt.

Er staat een nieuwe update klaar voor de Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Ultra. De update is 0,92GB (Xiaomi 15 Ultra) of 1,1GB (Xiaomi 15) groot en werkt de beveiligingspatch op de smartphones bij naar die van april 2025. In de changelog geeft Xiaomi geen verdere details over de update, maar afgaande op het formaat van de update kunnen we met zekerheid zeggen dat de update meer bevat dan alleen een nieuwe beveiligingspatch.

Zo brengt de update onder andere stabiliteitsverbeteringen met zich mee, maar de kans is groot dat de update ook enkele bugfixes bevat. De update rolt in fasen uit en je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “update” -> “Systeemupdate“.

