Samsung Galaxy S20 Ontvangt Beveiligingspatch April 2020

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold voor de drie smartphones in de Galaxy S20-serie. De update bevat de beveiligingspatch van april 2020 en brengt een aantal verbeteringen voor de camera met zich mee.

Nederlandse gebruikers van de Galaxy S20, Galaxy S20 + en Galaxy S20 Ultra kunnen nu een nieuwe update downloaden. De update met versienummer G98xBXXU1ATCT is ongeveer 290MB groot. De beveiligingspatch van april dicht enkele tientallen kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem. Daarnaast zorgt de update voor verbeterde prestaties van de camera. Verbeterde autofocus en zoom-functie zou moeten zorgen voor betere kwaliteit foto’s.

De update is nu te downloaden in Nederland. Je ontvangt een notificatie zodra de update klaarstaat voor jouw toestel. Heb je nog geen melding ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen van de smartphone.

via [droidapp]