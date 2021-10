Xiaomi 11T (Pro) Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 549 Euro

Xiaomi heeft de vlaggenschip-smartphones Xiaomi 11T en Xiaomi 11T Pro officieel uitgebracht in Nederland. Beide toestellen zijn uitgerust met krachtige specificaties. De Pro-uitvoering kan met 120W super snel opladen. De Xiaomi 11T krijgt een adviesprijs mee van 549 euro.

De Xiaomi 11T Pro is de krachtigste uitvoering in de nieuwe serie. De smartphone beschikt over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een FHD+-resolutie en een 120 Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 888-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen. Met deze snelheid kun je de accu in 17 minuten volledig opladen. Achterop vinden we een driedubbele camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP telelens met 2x optische zoom. De smartphone heeft een 16MP camera voor het maken van selfies.

De reguliere Xiaomi 11T heeft hetzelfde scherm, camera-setup en opslagcapaciteit als de Pro-uitvoering, maar moet het doen met een iets minder krachtige MediaTek Dimensity 1200-processor. Ook kan de accu met 67W-ondersteuning wat minder snel opladen. 67W is overigens nog steeds erg snel in vergelijking met de meeste andere smartphones.







De Xiaomi 11T Pro krijgt in Nederland een adviesprijs mee van 649 euro (8GB+128GB) of 699 euro (8GB+256GB). De reguliere Xiaomi 11T kost 549 euro (8GB+128GB) of 599 euro (8GB+256GB). De smartphones zijn verkrijgbaar in de kleuren grijs, blauw en wit. Bij Coolblue krijg je tijdelijk 150 euro cashback.

