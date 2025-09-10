Sony Xperia 10 VII Volledig Uitgelekt

De Japanse fabrikant Sony is van plan om binnenkort de Sony Xperia 10 VII te introduceren. Op het internet is de smartphone echter al volledig uitgelekt en het valt op dat Sony de Xperia 10 VII een iets ander design geeft.

Een Japanse bron heeft beelden gedeeld waarop de achterzijde van de Sony Xperia 10 VII in drie verschillende kleuren te zien is. Namelijk zwart, wit en groen. Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden, maar wel weten we dat de Xperia 10 VII een ander design met een nieuwe camera-module krijgt. We zien namelijk een smalle langwerpige module met daarin twee lenzen en het logo van Sony.

De Sony Xperia 10 VII is al gespot in een webwinkel, waardoor we de vermoedelijke specificaties al weten. Zo krijgt de smartphone waarschijnlijk een 6,1-inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie, een Snapdragon 6 Gen 3-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. De smartphone meet 153 x 72 x 8,3 millimeter en weegt 169 gram.

